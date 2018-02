Per la prima volta, We Reading a Bologna. Inaugurazione rassegna all' ÖFF. Giacomo Toni è un pianista di Forlimpopoli. I suoi spettacoli mischiano musica, cabaret, testi paradossali e improvvisazione. È attivo anche nel campo teatrale attraverso la compagnia Gli Incauti, un collettivo di artisti, formatisi presso la Scuola del Piccolo Teatro di Milano.We Reading sono lettori e letture che non ti aspetti.

È un’idea differente.

È un nuovo modo di vivere la parola scritta attraverso la voce e lo stare insieme.

Sono incontri in cui un lettore non convenzionale sceglie secondo il proprio gusto l’autore o il tema dell’incontro e come impostarlo: dalla semplice lettura al dialogo, fino alla performance.

Dopo quasi due anni di letture in giro per l’Italia, We Reading trova casa anche a Bologna presso l'ÖFF, aggiungendosi a un calendario già gremito di eventi con una rassegna di ben 6 incontri distribuiti tra Febbraio e Aprile.



GIACOMO TONI

Legge:

VITTORIO SGARBI

Da Leonardo a Carrà



Ingresso Libero. Ritrovo 21:00. Inizio incontro 21:45.



c/o Off Bologna, via testoni 5a, Bologna



www.wereading.it