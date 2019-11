Giallo Festival: due giorni fra letteratura, cinema e TV

Una due giorni dedicata al genere più amato di sempre: il 16 e il 17 novembre arriva la prima edizione del Giallo Festival, organizzato dalla casa editrice Damster-Edizioni del Loggione. Un festival per riflettere, insieme a esperti e autori di grande rilievo, su come letteratura, cinema e televisione abbiano declinato il giallo. A completare il week-end aperitivi letterari e 'Yellow Pitch' un'occasione per presentare il vostro progetto di romanzo giallo.

Numerosi gli ospiti, tra gli altri il regista e sceneggiatore Alessandro D'Alatri. Dopo lo strepitoso successo della serie televisiva 'I bastardi di Pizzofalcone', D'Alatri racconterà in anteprima al pubblico del Giallo Festival il dietro le quinte della nuova fiction a cui sta lavorando. Sei puntate sul commissario Ricciardi, creatura letteraria nata dalla penna di Maurizio De Giovanni interpretata da Lino Guanciale. Carlo Lucarelli, scrittore e autore de 'L'ispettore Coliandro' si intratterrà con Giampiero Rigosi, co-sceneggiatore della fiction di Rai2, e il comico Vito, che spesso ha fatto da spalla a Coliandro nei panni di 'Giacomino' sul successo dell'ispettore più maldestro e amato dal pubblico.