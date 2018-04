Giallo vs Noir: Enrico Luceri e Roberto Carboni

La sfida della paura: tra il giallo della ragione e il nero della follia.

Gli scrittori Enrico Luceri e Roberto Carboni si sfidano sui luoghi comuni del contrasto giallo vs noir.

Arbitra l'incontro Giusy Giulianini.



venerdì 4 maggio, ore 18.30

La confraternita dell'uva // Libreria - Cafè - Wine Bar

via Cartoleria 20/b

Bologna



ENRICO LUCERI: Enrico Luceri (Roma, 12 febbraio 1960) è uno scrittore italiano di letteratura gialla.

È autore di romanzi, racconti e sceneggiature, oltre che di un saggio sulla storia del cinema giallo thrilling all'italiana, presentato a puntate sulla rivista Sherlock Magazine. Pubblica, inoltre, articoli in appendice alla collana I Classici del Il Giallo Mondadori, nella sezione I Segreti del Giallo.

Nel 2007 ha vinto ex aequo il XXXIII premio Gran Giallo Città di Cattolica, ma il suo racconto Il miglior perdono è la vendetta è stato poi squalificato perché considerato edito in quanto presente in Internet.



ROBERTO CARBONI: Roberto Carboni, classe 1968, è nato a Bologna e vive sulle colline di Sasso Marconi. Tassista per diciassette anni, attualmente autore e docente di scrittura creativa a tempo pieno. È stato premiato con il Nettuno d’oro, il più autorevole riconoscimento a un artista bolognese. È al suo ottavo romanzo, il quarto con Fratelli Frilli Editori, dopo il successo di Bologna destinazione notte. La faseMonk, Il Dentista e L’Ammiratore.