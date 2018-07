Gian Piero Sterpi al Ciccio Cabaret

Un mito della comicità Bolognese e non solo. Per lui ogni aspetto della vita quotidiana può diventare fonte di comicità e divertimento. “La risata si nasconde anche nelle cose che ci circondano tutti i giorni: Cartelli stradali, bugiardini dei medicinali, oggetti venduti per corrispondenza, nella vita di coppia, nelle pieghe di una poesia e persino all'oratorio parrocchiale. Per trovare conferma alla frase di Charlie Chaplin che dice...”un giorno senza sorriso è un giorno perso..” Organizza, presenta e apre la serata Giancarlo Gregori con Andrea Albertazzi e gli allievi dell’Accademia del Comico.