Giancane live a Bologna: “Ansia e disagio” sul palco del Covo

Venerdì 6 aprile Giancane in concerto al Covo Club. Il noto cantautore romano al Covo Club per presentare il secondo disco “Ansia e disagio”

Componente del celebre gruppo romano Il Muro del Canto, Giancane (al secolo Giancarlo Barbati) è un cantautore folk e rock’n’roll, dal grande senso dell’umorismo e dalla chiara vocazione country. Il suo primo album si chiama “Una vita al top” ed è uscito alla fine del 2015, preceduto solamente da un EP, “Carne”, venduto in comodi vassoi in polistirolo da macelleria.

“Una vita al top” è un album “country-neomelodico”, d’orientamento western, ricco di rime selvagge. Giancane, come un cowboy metropolitano, si aggira per le vie della città: la sua chitarra è carica a pallettoni country folk e rock’n’roll che il cantautore usa senza pudore. Cambia outfit, Giancane, ma tiene con sé la consueta museruola, tanto amata e tanto odiata.

Il 16 giugno 2017 esce “Limone”, il primo singolo estratto dal nuovo disco di inediti. Il video, prodotto da Chef Rubio, con la sua società di produzione audiovisiva indipendente Tumaga, e Image Hunters, apprezzata film company romana, supera le 95.000 visualizzazioni in quattro mesi.

“Ansia e Disagio” è il titolo del nuovo disco di inediti.