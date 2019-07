Gianni Morandi aggiunge 4 date al suo "Stasera gioco in casa": farà la serata di Capodanno

Annunciate le 4 nuove date di ‘Stasera gioco in casa – Una vita di canzoni’, l’attesissimo live di Gianni Morandi che, dal primo novembre, andrà in scena in esclusiva al Teatro Duse di Bologna, storico palcoscenico della sua città.

Ai 12 appuntamenti già presentati dall’artista lo scorso aprile, si aggiungono quindi le seguenti date: 26 dicembre 2019 (ore 17), 29 dicembre 2019 (ore 16), 3 gennaio 2020 (ore 21) e la serata speciale del 31 dicembre 2019 (ore 21.30), quando Morandi sarà protagonista e mattatore del gala di Capodanno al Duse. Nel corso dei 16 concerti, tutti in forma acustica, Gianni canterà i suoi grandi successi, ma racconterà anche i momenti più importanti della sua vita, gli aneddoti, gli incontri, le sfide e i sogni.

Le prevendite on line sono aperte in esclusiva su Vivaticket.it e dal 2 settembre 2019 presso la biglietteria del Teatro Duse di Bologna (Via Cartoleria 42).