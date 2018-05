"Giardini al Cubo": il programma per l'estate 2018

Dal 3 luglio al 18 settembre invece, la rassegna si sposta a Bologna nell’ambito di Bologna Estate, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna. Il 3 luglio sarà la musica ad aprire i giardini con Ginevra DI MARCO e Cristina DONA’, seguiranno i concerti di Simona MOLINARI (martedì 17 luglio), Luca BARBAROSSA (martedì 31 luglio) ed Eugenio FINARDI (giovedì 9 agosto).

La programmazione jazzistica quest’anno propone tre appuntamenti da non perdere: si parte con gli YELLOWJACKETS (martedì 24 luglio), a seguire Bill FRISELL (giovedì 26 luglio) e PEDRITO MARTINEZ GROUP (martedì 7 agosto).

Non mancano le serate dedicate alla prosa e alla cultura: Ernesto ASSANTE e Gino CASTALDO terranno una lezione rock su Bob Dylan (giovedì 5 luglio); Alessandro PREZIOSI sale sul palco per raccontare Totò oltre la maschera (martedì 10 luglio); Luca TELESE intervista Salvatore ROSSI, Direttore Generale della Banca d’Italia sul tema dell’oro e del suo valore (giovedì 12 luglio); il 19 luglio il monologo di Marco PAOLINI interpreta il rapporto dell’uomo moderno con la tecnologia; per concludere con la comicità stralunata di Rocco PAPALEO live (giovedì 2 agosto).

Tre gli appuntamenti di settembre dedicati agli amanti delle note classiche, sul palco dell’Unipol Auditorium lo storico e critico d’arte Philippe DAVERIO ci guiderà lungo un percorso che affronterà “La storia italiana” (martedì 4 settembre) con l’accompagnamento musicale di Andrea Inghisciano cornetti, Giangiacomo Pinardi liuto, tiorba, Rosita Ippolito viella, viola da gamba soprano e basso, Marco Muzzati salterio, campane, percussioni; “La lingua italiana” (martedì 11 settembre) con l’accompagnamento musicale di Elena Bernardi soprano, Carlo Vistoli controtenore, Giovanni Bellini tiorba, chitarra barocca, liuto, Rosita Ippolito viola da gamba; e chiuderà la rassegna il 18 settembre con “Gli intellettuali italiani” accompagnato da Andrea Bacchetti al pianoforte.

Tutte le serate hanno inizio alle 21,15 e sono ad ingresso libero.

Il programma

Giardini al CUBO 2018 Bologna-2

