Gino Castaldo racconta "Fabrizio de Andrè"

Il primo appuntamento della rassegna "Lezioni di Rock" condotte da Ernesto Assante e Gino Castaldo è dedicato a Fabrizio De Andrè in particolare all'album Creuza de ma che nelle parole del suo stesso autore, “è stato il miracolo di un incontro simultaneo fra un linguaggio musicale e una lingua letteraria, entrambi inventati. Ho usato la lingua del mare, un esperanto dove le parole hanno il ritmo della voga, del marinaio che tira le reti e spinge sui remi". De Andrè, insieme a Mauro Pagani, andò nel 1984 contro tutte le regole del mercato discografico: un disco interamente in dialetto, che contro ogni aspettativa conquistò pubblico e critica.

In questo evento Castaldo, critico musicale e giornalista di Repubblica, ripercorre la musica e la vita dell'artista genovese, attraverso un viaggio emozionante tra video, racconti, aneddoti, musica e letture.



