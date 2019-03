Giochi stravaganti a "Tanta roba in Bolognina"

GRANDE FESTA IN BOLOGNINA!!!

"Giochi Stravaganti"" partecipa a "TANTA ROBA IN BOLOGNINA" 15 -16 -17 MARZO

Ci siamo anche noi con il banco dei Giochi itineranti, vi aspettiamo !!!



"TANTA ROBA A BOLOGNA" nasce con l'obiettivo di creare eventi che valorizzino il tessuto locale e dove cultura, socialità e divertimento possano coesistere. Primo evento sarà San Patrizio "TANTA ROBA IN BOLOGNINA" venerdi sabato e domenica 15 -16 -17 Marzo nel Parco DLF , via Serlio 25/2: musica live , mercatino di birre artigianali , streetfood, vintage e tanti giochi.

L'area mercatini durante le tre giorni sarà curata da "Armadio Circolare".

"Giochi stravaganti" parteciperà al mercatino con il banco dei giochi .

Ci sarà tanta musica live ,organizzata dal "Locomotiv Club", i "Beer Brothers On The Road" e "StoriedipinteBologna" - Pizza, Craft Beer and Burger che ci delizieranno con fritti, ottima pizza, panini e hamburger.

Ci sarà ovviamente la birra rigorosamente artigianale, con tanti fusti direttamente dall'Irlanda e un angolo per le sour beer. Il tutto gestito e selezionato da "Birrai Eretici", festival di riferimento per la birra in città.

Domenica San Patrizio sarà una festa dedicata alle famiglie, ai bambini, al gioco e al divertimento: una grande area attrezzata vi farà divertire con i giochi Ludobus.org Legnogiocando, e durante la giornata ci saranno anche spettacoli di magia e giocoleria ad opera di La Sbrindola.

Durante tutti e tre i giorni "Giochi Stravaganti" sarà presente con i suoi giochi educativi giocattoli di legno giochi da tavolo e rompicapo.

Rimarrà sempre disponibile lo spazio bimbi all’interno del Kinotto Bar Bologna che rimarrà aperto per pranzo, aperitivo e cena, come tutti i giorni.



ORARI

15 marzo 17:00-02:00

16 marzo 11:00-02:00

17 marzo 11:00-00:00



INGRESSO LIBERO



San Patrizio quest'anno sarà una festa per tutti!!!

