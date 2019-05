GIORDANA ANGI LIVE AL CENTRONOVA!

MARTEDI 04 GIUGNO GIORDANA ANGI INCONTRA I FAN PER FIRMARE LE COPIE DEL SUO NUOVO ALBUM “CASA”! Il Centro Commerciale CentroNova di Villanova di Castenaso (BO) vi aspetta a partire dalle 18.00 per un pomeriggio con Giordana Angi. L’artista finalista di Amici, si esibirà in un mini live ed incontrerà in seguito i fan per firmare le copie del suo nuovo album “Casa”. Sarà possibile inoltre immortalare il momento, con foto ricordo da scattare assieme a Giordana. Un appuntamento da non perdere, per tutti i fan dell’artista!

L'evento è realizzato grazie a: Alla Vigna Srl.

