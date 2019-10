Giorgio Comaschi in "Il mistero di Felix Pedro"

Giorgio Comaschi torna, domenica 13 ottobre dalle 19, al Cafe de la Paix con “Il mistero di Felix Pedro”. Un reportage giornalistico in stile teatrale dedicato a questo singolare modenese. Un avventuriero e ricercatore d’oro in Alaska. Il Felice Pedroni da Fanano, paesino fra i boschi dell’appennino modenese, che, da analfabeta, parte alla fine dell’800 per l’America e che dopo incredibili avventure, diventato ormai per tutti Felix Pedro, scopre l’oro in Alaska, nel 1902, in un torrente: il Pedro Creek, che dà oro ancora oggi.

Felice/Felix diventa ricco e fonda la città di Fairbanks. Poi torna in Italia per sposare una donna della sua terra, conosce la giovane maestrina Egle Zanetti - tra l’altro una pro zia del parlamentare Pier Ferdinando Casini - che però non lo segue in Alaska. Pedro si sposa più tardi a Fairbanks con una prostituta di un saloon, un irlandese senza scrupoli, Mary Ellen Doran che lo porta alla rovina.

Una storia che Comaschi rende avvincente. C’è la storia, c’è l’avventura, e c’è il giallo della morte: il corpo di Pedroni sparisce dopo il funerale nel 1910, ricompare nel 1972 a San Francisco e viene riportato in Italia. Qualcuno lo esamina e trova nella bara qualcosa di strano e misterioso….



