Il vignettista Giorgio Franzaroli presenta Andata e ritorno (Maglio Editore). Ne parla con Maurizio Garuti.



martedì 26 giugno, ore 19:00

La confraternita dell'uva // Libreria - Cafè - Wine Bar

via Cartoleria 20/b

Bologna



IL LIBRO: Può una vignetta durare nel tempo, oltre l’attualità che racconta? Leggendo quelle raccolte in questo volume si direbbe di sì: dallo scandalo Ruby alla vicenda Consip, dall’austerity alle rottamazioni, Giorgio Franzaroli ripercorre con le sue vignette sette anni di storia italiana – e non solo – partendo da Berlusconi, arrivando a Renzi, per poi tornare di nuovo a Berlusconi: o meglio ancora, ad un ritorno della destra sulla scena politica, anche europea. Andata e ritorno, appunto.

Perché il vizio degli italiani sta proprio nella mancanza di memoria, nell’incapacità di imparare dai propri orrori, nel tornare ciclicamente sui propri passi, che sono spesso e volentieri quelli sbagliati.



L'AUTORE: Giorgio Franzaroli nasce nel 1968 a San Giovanni in Persiceto, dove tuttora vive e lavora. Nel 1983-1984 frequenta a Bologna il corso di fumetto Zio Feininger, dove insegnano Andrea Pazienza, Igort e Lorenzo Mattotti. Comincia giovanissimo a occuparsi di fumetti per ragazzi, scrivendo soggetti e sceneggiature per personaggi come Cattivik e Lupo Alberto, oltre a lavorare come grafico editoriale e copywriter. Esordisce nel 1993 come autore di satira sul settimanale umoristico Comix e, nello stesso anno, su Frigidaire, la storica rivista diretta da Vincenzo Sparagna. Successivamente collabora con Cuore, l’Unità, Linus.

Nel 2008 vince il Premio Satira Politica di Forte dei Marmi.

Dal 2010 collabora con Il Fatto Quotidiano, dalle cui pagine sono tratte le vignette che compongono l’antologia contenuta in questo libro.