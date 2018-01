Art city white night, Giorgio Granatiero presenta 'City light'

In occasione di Art City White Night 2018, Giorgio Granatiero presenta City Light. Exploring the European City (Franco Cosimo Panini Editore).



Sabato 3 febbraio alle ore 19.00 presso La confraternita dell'uva // Libreria - Cafè - Wine Bar in Via Cartoleria 20 b, Bologna.



Oltre al libro, verrà presentato dall'autore un prototipo d’esposizione: una speciale opera fotografica tratta da City Light che rimarrà esposta fino a chiusura del locale.

Insieme all'autore, interverrà Simona Guerra, archivista fotografica e scrittrice, nipote del fotografo italiano Mario Giacomelli.



IL LIBRO: City Light, pubblicato dalla casa editrice modenese Franco Cosimo Panini, è il primo libro fotografico del giovane architetto marchigiano Giorgio Granatiero: “ricordi nel segno della luce”, una raccolta di settanta scatti che hanno come filo conduttore la rappresentazione urbana in una precisa inquadratura geometrica. In ogni scatto, la luce ha un ruolo fondamentale che contribuisce a rivelare “la scena di un mondo perfetto, in cui gli esseri umani paiono abitarvi in pace” come scrive Giovanni Chiaramonte nella postfazione. La luce è molto cara all’autore, la ritiene elemento fondamentale nella percezione del mondo, la fonte da cui prende vita il ricordo. Nelle fotografie di Granatiero, la luce è segno di rinascita.

City Light è un libro di fotografie di varie città europee, risultato dell’esperienza Erasmus dell’autore che grazie a questo libro comprende cosa significa sentirsi europei e si riconosce in varie città del suo continente. Luoghi lontani e apparentemente diversi fra loro, ma che in fondo gli parlano di una sola città invisibile, solidamente costruita nella nostra memoria.

Settanta scatti che emozionano e fanno entrare in tante città che è una: City Light.



www.citylight.bigcartel.com



Per ulteriori info sull’evento scrivete a

granatiero.giorgio@gmail.com