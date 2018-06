"Ciccio Cabaret": una serata con Giorgio Magri

Oltre la Stand up, oltre gli stereotipi e il politicamente corretto c'è solo la sincerità comica, irriverente ed irresistibile di Giorgio Magri.

Grande cabarettista, da Milano, porta in scena una comicità unica ed irresistibile “L’insult Comedy”. Una divertentissima girandola comica di battute e perfidi insulti in cui non risparmia proprio nessuno.

“Non c’è odio, non c’è giudizio, ma solo sberleffo. Io prendo in giro soprattutto me stesso".

Organizza, presenta e apre la serata Giancarlo Gregori con Andrea Albertazzi.