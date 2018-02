"Giornata del Braille": una giornata dedicata al Cavazza

Per l'undicesima Giornata del Braille venerdì 23 febbraio ore 17.30 presso l'Istituto dei ciechi Francesco Cavazza Sala Paolo Bentivoglio in Via Castiglione 71 Bologna un incontro pubblico con la partecipazione straordinaria di Monsignor Matteo Maria Zuppi e un interessantissimo programma.

Incontro pubblico

L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti sezione territoriale di Bologna

l’Istituto dei ciechi Francesco Cavazza

il Movimento Apostolico Ciechi

il Centro Braille San Giacomo Soc. Coop. Soc.

in occasione della undicesima Giornata Nazionale del Braille e del trentesimo anniversario di fondazione del Centro Braille San Giacomo di Bologna.

Incontrano la cittadinanza.

Con la partecipazione straordinaria di Monsignor Matteo Maria Zuppi

Arcivescovo di Bologna.

PROGRAMMA:

Moderatore Elio De Leo, Presidente Istituto Cavazza

17.30

Presentazione e ragioni della Giornata del Braille

Andrea Prantoni – Presidente della sezione territoriale UICI di Bologna

17.40

In rappresentanza del Sindaco

Susanna Zaccaria Assessora alle Pari Opportunità

17.50

Storia, attualità e struttura del Codice Braille

Luca Ciaffoni e Vito La Pietra Istituto dei ciechi Francesco Cavazza

18.05

Funzione e attività del Centro Braille San Giacomo a trent’anni dalla nascita

Salvatore Bentivegna – Presidente Centro Braille

San Giacomo

18.20

Praticare la solidarietà in Italia e nel mondo

Michelangelo Patanè - presidente nazionale Movimento Apostolico Ciechi;

18.35

Valore e significato dell’istituzione della Giornata Nazionale del Braille

Mario Barbuto – Presidente Nazionale Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti

18.50

Presentazione del libro di Fabiana Santangelo “Filippo e Louis Braille”

Con lettura a due voci di pagine del libro

a cura di Margaret Collina, lettrice

Bana Abreham, lettrice in Braille.

19.30 buffet gentilmente offerto dalla ditta RES.CO Restauri e Costruzioni di Bologna,

sponsor dell’evento.

La Giornata Nazionale del Braille, che si celebra il 21 febbraio di ogni anno, è stata istituita con legge dello Stato n. 126 del 3 agosto 2007 su impulso dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, per promuovere la conoscenza e la diffusione del sistema di scrittura e lettura ideato da Louis Braille, che rappresenta per tutti i non vedenti nel mondo la principale e più straordinaria via d’accesso alla cultura e all’informazione, e quindi all’integrazione sociale, scolastica e lavorativa.

Sebbene oggi, a duecento anni dalla sua nascita, il codice mantenga intatta la sua utilità e la sua versatilità, risultando perfettamente compatibile con le nuove tecnologie, rimane comunque indispensabile proseguire in quell’opera di sensibilizzazione e promozione del Braille a tutti i livelli, affinché non se ne dimentichi mai l’efficacia e l’attualità, sia tra il vasto pubblico sia tra le stesse persone con disabilità visiva e in particolare tra i più giovani.

LA CITTADINANZA E’ INVITATA A PARTECIPARE