"Giornata del Cuore" a Palazzo Pepoli. Una giornata per parlare di salute del cuore, fattori di rischio, e per confrontarsi con gli esperti sulle tematiche della prevenzione: torna nella Corte di Palazzo Pepoli. Museo della Storia di Bologna (via Castiglione, 8) la “Giornata del Cuore”, giunta alla sua sesta edizione. Organizzata dalle tre Unità Operative di Cardiologia dell’Azienda USL di Bologna – Ospedale Maggiore, Ospedale Bellaria ed Ospedale di Bentivoglio – insieme all’Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri, la Fondazione Italiana per il Tuo Cuore e l’Associazione di volontariato “Gli amici del Cuore” di Bologna, con il patrocinio del Comune di Bologna, la manifestazione ha visto la partecipazione nel 2019 di circa 700 persone. Dalle 10.00 alle 18.00 i cittadini potranno recarsi a Palazzo Pepoli per la determinazione dell’assetto lipidico e glucidico del sangue, per controllare i parametri vitali, mentre medici, infermieri e nutrizionisti saranno a disposizione per consigli sui corretti stili di vita e su come correggere eventuali fattori di rischio cardiovascolare.

Durante la giornata si svolgeranno inoltre brevi presentazioni sulla prevenzione cardiovascolare e saranno svolte dimostrazioni di rianimazione cardiopolmonare da parte dei cardiologi istruttori certificati dell’American Heart Association. Testimonial dell’edizione 2020 è il fotografo Nino Migliori, da sempre a fianco della manifestazione, che sarà presente a Palazzo Pepoli durante la Giornata. L’ingresso alla giornata è libero.