Giornata esperienziale di arte terapia: yin yang

Giornata dedicata all'energia Yin e Yang: gli opposti che convivono dentro di noi. Faremo in primis un lavoro per metterci in contatto con il nostro YANG, simbolo nell’antica filosofia cinese della luce del giorno, dal quale il suo significato si espande al cielo, al fuoco, alla ragione e all’ordine conseguente. Quindi, dopo esserci dati una base di conosciuto rassicurante, saremo pronti ad intraprendere un viaggio nello sconosciuto, nel buio della notte: la nostra YIN (talvolta collegata con la terra, l’acqua e la creatività della nostra intuizione). A fine giornata vedremo in che modo si possono mettere insieme questi due elementi opposti.



LA GIORNATA è aperta a tutti/e e cercheremo di mettere da parte giudizi o pregiudizi che possiamo avere anche a livello inconscio per ‘le etichette’ che ci vengono incollate dalla società. Sarà una giornata di sorpresa e gioco, lasciando che i materiali artistici parlino per noi.



ARTE TERAPIA è una modalità che usa materiali artistici di ogni tipo per esplorare ed esprimere parti di noi, non sempre accessibili attraverso la mente razionale. I colori nonché la consistenza di diversi materiali evocheranno emozioni per permetterci di accedere al mondo misterioso e meraviglioso dentro ognuno di noi.



Prenotazione obbligatoria: arteterapia.rebecca@gmail.com