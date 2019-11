Giornata Mondiale del Diabete a Bologna sabato 16 novembre 2019 presso il Centro Commerciale Meraville, via Tito Carnacini, di fianco al megastore Mediaworld dalle ore 9 alle ore 18.



Al centro dell'appuntamento AGD Bologna colloca due temi importanti per il presente e futuro delle nuove generazioni con diabete tipo 1: la ricerca della cura per semplificare la vita quotidiana fatta di continue punture e controlli. Investire e sostenere la ricerca per la cura è una necessità perché ci si può fermare all'ultimo miglio.



L'altro tema è il sostegno e lo sviluppo del protocollo pubblico per il bambino con diabete a scuola. La presenza del team integrato con l'apporto dell'infermiere a scuola costituisce uno dei punti qualificanti a sostegno delle famiglie, specie quelle in condizioni di difficoltà, per avere un monitoraggio completo dell'andamento con la patologia nella complessità e varietà di condizioni rappresentate dalla patologia diabetica, e nonostante microinfusori e CGM, il sostegno non è mai troppo.



AGD Bologna sarà con un gazebo informativo, insieme ai medici ed infermieri della pediatria del Policlinico Sant’Orsola di Bologna per il controllo gratuito delle glicemie e dei parametri metabolici di rischio e ai nostri volontari.