Giornata per la trota all'Oasi Lagoverde

OASI LAGOVERDE è un vero e proprio “giardino acquatico”,con una forte impronta naturalistica,popolato da una variegata fauna acquatica (farfalle, rondini, libellule, rane, salamandre, pesci, tartarughe e uccelli),contornato da un ambiente continuamente sottoposto al cambio delle stagioni.

Di laghetti dove praticare la pesca sportiva in Bologna e provincia ce ne sono a bizzeffe, nei laghi di campagna e di città le specie da catturare non mancano mai, in qualunque periodo dell'anno.

Ma senza dubbio se siete sportivi appassionati vi consigliamo una visita all’Oasi Lagoverde di Via Colombo a Bologna.

Sabato 6 Gennaio apertura speciale del giardino acquatico per una giornata dedicata alla pesca alla Trota.

Possibilità di prelevare fino ad un massimo di dieci esemplari.

Tutte le tecniche consentite.

Raggiunte le 20 persone l’accesso sarà sospeso.

Occorre la prenotazione : scrivere a oasilagoverde@libero.it

oppure telefonare allo 370/3393352.

Gallery