Giornata Unesco per la pace

“L'acqua è sorgente di vita, la sua conservazione e la condivisione con i vicini sono sorgenti di pace".

E' con questa motivazione che l'Unesco ha deciso di inserire la Chiusa di Casalecchio di Reno nella lista del programma 2000-2010 dei Patrimoni Messaggeri di una Cultura di Pace a favore dei giovani. Oltre 7.000, ricorda una nota del Comune di Casalecchio, le firme raccolte per ottenere il riconoscimento. Lo scopo del programma dei patrimoni messaggeri di pace è di individuare monumenti, anche siti naturali, riconosciuti dai cittadini come simbolo di pace: la chiusa è quindi "simbolo dell'acqua che ha unito, anziché dividere, i bolognesi".

Per celebrare questo riconoscimento, in data sabato 24 novembre dalle ore 09:30 alle 12:30, il Consorzio della Chiusa di Casalecchio e del Canale di Reno aprirà i cancelli della Chiusa al grande pubblico. Sarà possibile accedere liberamente alla Chiusa, in via Porrettana, 187 – Casalecchio di Reno, dove nelle principali tappe lungo il camminamento, il Consorzio e i volontari del FAI GIOVANI BOLOGNA saranno a disposizione per raccontare la storia e le funzioni di quest’antico manufatto.

Inoltre, saranno previsti due laboratori gratuiti “L’acqua ha la pace dentro!”, organizzati dall’Associazione Dire, Fare e Aggregare e dedicati ai bambini e sul tema della pace. I laboratori saranno introdotti da una lettura inerente all’acqua e la pace. Poiché la lettura e le storie sono veicolo di manifestazione di emozioni, esperienze e dinamiche che possono fornire ai bambini (ma anche agli adulti) possibilità di arricchimento di prospettiva e scoperta di una differente interpretazione del proprio mondo interiore. Attraverso le storie andremo alla scoperta dell'acqua, l'elemento principale di cui è composto il nostro organismo e il mondo intero. Per prenotare i laboratori: https://goo.gl/forms/zPFBXmyQlkxX8RCn2.

Per maggiori informazioni: Consorzio della Chiusa di Casalecchio e del Canale di Reno,

Referente Silvia Gianni eventi@consorzireno-savena.it – 389/5950213