Giornate FAI di Primavera: cosa visitare a Bologna

Sabato 24 e domenica 25 marzo sono 1.000 i luoghi straordinari da visitare di tutta Italia. Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, apre le porte di palazzi storici e luoghi per due giorni anche a Bologna.

Ecco i luoghi da visitare a Bologna durante le Giornate FAI di Primavera:

1. Spazio Carlo Scarpa

Il negozio Gavina è situato al piano terreno di un antico edificio a tre livelli, nel cuore del centro storico bolognese. Lo showroom si deve alla volontà di Dino Gavina, illuminato imprenditore bolognese che nel 1960 chiamò Carlo Scarpa a presiedere la Gavina SPA, conferendogli, nel contempo, l'incarico per la progettazione del nuovo locale di via Altabella. Portato a termine nel 1963, l'intervento di Scarpa costituisce, da oltre cinquant'anni, una delle più significative presenze del moderno nell'antico tessuto edilizio bolognese, sottolineata, all'esterno, dalla singolare facciata in cemento martellinato e, all'interno, da una originale ridefinizione della composizione spaziale. Scarpa attribuì grande rilievo alla varietà dei materiali impiegati ed ai particolari dell'apparato funzionale e decorativo.

NOTE PER LA VISITA Ingresso dedicato ai soli Iscritti FAI con possibilità di iscriversi in loco

ORARIO

Venerdì: 17:00 - 20:00 (ultimo ingresso 19:30)

Attenzione: in caso di grande affluenza gli ingressi potrebbero essere sospesi prima dell'orario di chiusura indicato

Via Altabella, 23

2. Monastero Benedettino di San Procolo

Uno dei più importanti complessi architettonici di Bologna, nonostante le profonde modifiche di adattamento alle diverse esigenze, conserva ancora la primitiva, austera ed armoniosa bellezza. Nell’XI secolo i monaci benedettini si insediarono presso l’antico luogo di culto dedicato a San Procolo creando uno dei più ricchi ed importanti monasteri di Bologna, soprattutto perché qui ebbe sede la prima Universitas degli scolari legisti. Sommi maestri del Diritto come Bulgaro e Martino, discepoli di Irnerio, vollero qui la loro sepoltura. Il monastero venne rinnovato alla metà del Cinquecento assumendo l’elegante e superbo aspetto rinascimentale. Dopo la soppressione napoleonica degli Ordini ecclesiastici venne trasformato in caserma della Repubblica Cisalpina nel 1796, poi subito riconvertito in Ospedale degli Esposti fino al 1860. E’ stato Ospedale della Maternità fino alla fine del xx secolo. Ora, restaurato e liberato da soffocanti superfetazioni, è pronto per una nuova vita.

Orario:

Sabato 10.00-17.00 (ultimo ingresso 16.30)

Domenica: 10:00 - 17:00 (ultimo ingresso 16:30)

Attenzione: in caso di grande affluenza gli ingressi potrebbero essere sospesi prima dell'orario di chiusura indicato

Contributo suggerito a partire da: € 3,00

via D'Azeglio, 56

3. Sede Confindustria Emilia

Sede di Confindustria Emilia Area Centro, già di Unindustria Bologna (1960 - 1964). Enzo Zacchiroli (Bologna, 1919-2010) ha realizzato questo edificio nel 1960-64.La zona è nel cuore del centro storico, dietro la sequenza dei palazzi di via Castiglione e al margine di quelli che un tempo erano gli orti dei domenicani. L'intenzione dell'architetto di evitare un intervento caratterizzato dalla semplice ambientazione con l'edilizia circostante è evidente, oltre che nell'uso di materiali diversi, nell'orientamento degli accessi e degli affacci. Le strutture sono in cemento armato, le murature sono in mattoni faccia a vista, le finestrature a nastro, cadenzate da lesene di rame, con infissi in legno. L'edificio è oggi la sede legale di Confindustria Emilia Area Centro, nata dalla fusione tra le associazioni confindustriali delle provincie di Bologna, Modena e Ferrara.

ORARIO

Sabato: 10:00 - 17:00 (ultimo ingresso 16:30)

Domenica: 10:00 - 17:00 (ultimo ingresso 16:30)

Attenzione: in caso di grande affluenza gli ingressi potrebbero essere sospesi prima dell'orario di chiusura indicato

NOTE PER LA VISITA

Ingresso dedicato ai soli Iscritti FAI con possibilità di iscriversi in loco

Contributo suggerito a partire da: € 3,00

Via San Domenico, 4