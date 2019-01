Giorno della Memoria 2019: il programma delle iniziative istituzionali

Giorno della Memoria 2019, ecco le iniziative istituzionali dedicate al Giorno della Memoria per la giornata di domenica 27 gennaio: alle 9, alla Certosa, ingresso viale Gandhi, deposizione di una corona al monumento ai militari caduti nei lager e alla lapide in memoria degli zingari. Sarà presente l'assessore Alberto Aitini.



alle 9.30, al Giardino di Villa Cassarini in Porta Saragozza, deposizione di una corona alla lapide in memoria delle vittime omosessuali. Sarà presente l'assessora Susanna Zaccaria.



alle 10, alla Sinagoga di via Mario Finzi 2, deposizione di una corona alla lapide in memoria dei deportati ebrei nei campi di sterminio. Sarà presente il sindaco Virginio Merola.



alle 10.45, in piazza Nettuno, deposizione di corone alle lapidi dei martiri da parte degli ex-deportati e da parte degli ex-internati alla presenza di un picchetto d'onore. Sarà presente la vicesindaco Marilena Pillati.



alle 11.30, al quartiere Saragozza, in via Pietralata 60, deposizione di una corona alla lapide che ricorda la Scuoletta Ebraica. Sarà presente l'assessore Davide Conte.



alle 12, al Memoriale della Shoah in piazza Memoriale (via Matteotti angolo via Carracci), deposizione di una corona alla presenza di un picchetto d'onore. Sarà presente l'assessore Davide Conte.



A tutte le cerimonie sarà presente il Civico Gonfalone.