Giorno della Memoria: programma delle iniziative istituzionali

Giorno della Memoria, da domenica 21 gennaio le iniziative istituzionali

Prende il via domenica 21 gennaio il programma delle iniziative istituzionali dedicate al Giorno della Memoria.

Alle 10.30, al Museo Ebraico di Bologna in via Valdonica 1/5, sarà inaugurata la mostra "Alla ricerca del Bologna perduto. Arpad Weisz dal successo alla tragedia", aperta fino al 18 marzo. Interverranno l'assessore Marco Lombardo e la presidente del Consiglio comunale, Luisa Guidone.

Lunedì 22 gennaio, alle 12.30 nella sede dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna in via Aldo Moro 50, la vicesindaco Marilena Pillati interverrà all'inaugurazione della mostra realizzata dal Liceo Laura Bassi dal titolo: “Il rumore del vuoto. Assenze e presenze nell'Istituto Magistrale Laura Bassi durante le Leggi razziali", fino al 28 febbraio.

