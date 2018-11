Giovanni Boldini. 50 opere su carta

La mostra presenta una raffinata selezione di 50 opere su carta, alcune delle quali mai esposte in

pubblico, provenienti da prestigiose collezioni private, che testimoniano la singolare capacità

espressiva del maestro ferrarese nell’arte del disegno e dell’incisione.

Quella del disegno è una tecnica sperimentata da Boldini fin dalla tenera età, al punto che una

leggenda di famiglia racconta che l’artista imparò a disegnare ancora prima di leggere.

Aneddoto a parte, il disegno fu per lui regola quotidiana di vita, un imperativo categorico che gli

consentì di indagare, analizzare e riprodurre tutti i particolari della realtà circostante e che lo

lasciava libero di sperimentare, lontano dal suo pubblico, nuovi motivi, nuove soluzioni compositive

e approcci stilistici.

Boldini era un disegnatore compulsivo; aveva la mania di schizzare con guizzo da spadaccino, e

senza mai sbagliare nulla, tutto quello che cadeva sotto il suo sguardo: un bicchiere o un tozzo di

pane sopra una tovaglia di un anonimo caffè parigino, il profilo vezzoso di una fanciulla alle corse

di Longchamps, gli occhi stanchi dei cavalli del fiacre, la ragazzina con il tutù alla sbarra, e così

via. Egli era altresì affascinato dalle architetture e dai mobili, al punto da lasciarci dei disegni e

acquerelli di edifici antichi e moderni, unitamente ad alcune raffigurazioni relative a decorazioni di

letti, vasi e “consolle”.

Dotato di un virtuosismo tecnico invidiabile, l’artista ferrarese indulgeva al piacere del segno calato

sul foglio con folgorante rapidità. Era però una velocità interna, non di esecuzione, perché

sappiamo di ritratti che gli costarono mesi di studio e di lavoro. Si abbandonava, sì, all’impeto della

matita assecondando un suo moto istintivo, ma non prima di essere riuscito a catturare l’idea o,

quantomeno, farla coincidere, in quel momento magico, con una rappresentazione dinamica

puntellata sulle giuste linee di forza. Per questo anche gli appunti più fugaci, quelli schizzati ad

esempio sul retro di una lettera, hanno sempre dei pregi, poiché anche loro ci offrono la chiave per

afferrare il senso e la misura di una vitalità talvolta delirante, di una violenza grafica e di un estro

inventivo che si accompagnano sempre a un segno elegante, impaziente, psicologicamente

penetrante.