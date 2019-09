Bologna Design Week: Giovanni Cattani presenta Off-Gallery

In occasione della Design Week, verrà inaugurato in Piazza San Michele a Bologna, OFF GALLERY, il nuovo spazio dedicato alla creatività e al design ideato da Giovanni Cattani, architetto e designer bolognese, con alle spalle numerose esperienze di collaborazione non solo con studi di architettura, ma anche con aziende di interior e furniture design.



OFF GALLERY nasce dalla volontà di creare uno spazio mutevole in cui le idee di giovani designer possano incontrare la competenza e la professionalità di realtà industriali e artigianali locali.

Il nuovo spazio è infatti a tutti gli effetti uno studio di design d’interni e di progettazione architettonica.



OFF GALLERY è anche, e soprattutto, un incubatore di idee, nel quale vengono coinvolti i giovani designer e gli studenti di Accademie e Facoltà di disegno industriale che possono vedere approfonditi i propri progetti.



Gli spazi della galleria, divisi in ambienti distinti, espongono le diverse tipologie di prodotto, dalla zona living, allo spazio dedicato al mondo office, alla zona cucina. Il filo rosso che unisce tutti gli arredi e gli oggetti presentati a Off Gallery è la costante ricerca dei materiali, delle finiture, dei sistemi costruttivi e delle tecniche realizzative.





Giovanni Cattani, ideatore di Off Gallery bolognese di nascita, ha maturato una lunga esperienza accademica nella scuola di Architettura Civile di Milano.

L’attività accademica è stata complementare all’attività professionale, quale collaboratore di diversi studi milanesi di architettura e interior design.

Dal restauro, ha esteso il proprio interesse proprio all’arredo, seguendo progetti di contract in Europa e nei paesi emergenti. Per tre anni (2015-2017) ha collaborato quindi alla direzione artistica di varie aziende nella progettazione e realizzazione di forniture d’arredo.

Ha quindi aperto il proprio studio a Bologna, impegnandovi le competenze e le esperienze acquisite.











