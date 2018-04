Giove ispirato: jam session/free space/open mic.

“Intellettuali da sotto i portici, unitevi!”



I professionisti della musica dilagano a Bologna. Esperti d’arte, sommi filologi, fricchettoni autorevoli e promoters influenti dettano i gusti e lo stile dell’intrattenimento notturno. Ti scrutano con lo sguardo di chi vuol venderti qualcosa. Che fai stasera?

A loro, noi rispondiamo

VATTADDURMEALACASE!

Oppure

VIENI A TROVARCI NELLA CANTINA DI GIOVE…

JAM SESSION/FREE SPACE/OPEN MIC.

Ormai l’ambiente “indie-pendent” è diventato esso stesso “dipendent” e assomiglia sempre più al cosiddetto “mainstream” (scusate l’eccesso di anglismi). Chiunque voglia esprimere la propria visione artistica si ritrova a dover affrontare una selva di cliché, regole comportamentali e canoni di stile.

Eppure c’è un’alternativa… Uno spazio realmente libero, per qualunque cosa tu voglia dire o fare.

Ogni giovedì il Tuata si trasforma in una sorta di Cabaret Voltaire per musicisti, pensatori e artisti d’ogni tipo.

Saranno messi a disposizione:

- Un piccolo palco

- Un pubblico

- Vino

- Un impianto audio

- Amplificatori

- Entusiasmo

- Spazi espositivi

- Prossimamente tante altre cose

Se vuoi partecipare proponi il tuo progetto a gioveispirato@gmail.com (così organizzeremmo una serata a puntino) o semplicemente vieni e suonalo/parlalo/mostralo/escilo

*** ***

La politica di Giove ispirato in cantina (ben diversa da quella del Dio greco -grazie all’ispirazione e agli effluvi liquorosi/vinicoli-) ha come espressione chiave il “buon senso”. Nel programma elettorale sono presenti anche:

- Conoscenza

- Gentilezza

- Desiderio dell’altro (lacanianamente)

- Povertà



Tutto ciò è stato concepito a scopo satirico ed è perciò una cosa serissima.

Ah, siamo aperti a qualsiasi forma di collaborazione.

Gallery