Giovedì 14 Febbraio 2019, ore 20



Palazzo Gnudi Bologna



presenta



VALENTINE REVERSE



Una festa per tutti gli Innamorati…della Dolce Vita!



Palazzo Gnudi: location storica della prima metà del ‘500 in centro di Bologna



7 sale con affreschi, specchi ed incredibili opere scultoree



Sound, Drink & Finger Food



Dj set Carlo Chionna e Cesare Cera





Palazzo Gnudi, storica dimora in centro a Bologna che oggi ospita in prevalenza eventi privati, cerimonie, convegni, ecc, apre eccezionalmente i suoi splendidi spazi, giovedì 14 febbraio, con la serata“VALENTINE REVERSE", una festa dedicata a tutti gli innamorati sì…ma principalmente della vita!



Matteo Stranieri, gestore di Palazzo Gnudi ed ex direttore artistico del Matis Club, ha spiegato la sua idea di una serata “fuori dagli schemi”: “Per il 14 febbraio abbiamo pensato di organizzare una festa speciale, fuori dai canoni convenzionali del classico San Valentino per gli innamorati. Per questo il nome “Valentine Reverse”, che significa letteralmente “San Valentino al contrario”. L’intento è di offrire un’occasione diversa a chiunque desideri trascorrere una piacevole serata in compagnia, di incontrare persone nuove, mangiare bene, bere e ascoltare ottima musica in una location da favola”. Insomma, un’opportunità per tutti, dalle coppie ai single, dai gruppi ai solitari, di gustare, respirare, ammirare e ascoltare…i piaceri della vita! E chissà…per chi non lo fosse già, magari anche di innamorarsi!



La festa si svolge nelle splendide sale affrescate, tra cui spicca l’esclusiva Sala degli Specchi, fiore all’occhiello di Palazzo Gnudi, che solo in pochissime occasioni possono essere ammirate e vissute, fuori da eventi privati. Tra gli eventi di grande richiamo aperti al pubblico, organizzati periodicamente da Palazzo Gnudi vi è l’ormai celebre “Aperitivo in Lungo”, tappa obbligata per il jet set bolognese e non solo.



Le selezioni musicali della serata, dallo stile raffinato e di qualità, sono curate da Carlo Chionna (Baia degli Angeli, Jimmy, New York, Ciak, Piro Piro, Byblos, Peter Pan, Villa delle Rose, Corte degli Aranci, Hobby One) e Cesare Cera , musicista e dj, è stato negli ultimi anni uno dei direttori artistici della etichetta discografica Irma Records.



Come si conviene allo stile degli eventi di Palazzo Gnudi, anche per la serata del 14, una particolare attenzione è dedicata al food and beverage, con un servizio di ristorazione eccellente e raffinato, curato nei dettagli con prodotti di qualità.



Ingresso dalle ore 20.00.



Info e prenotazioni



Palazzo Gnudi



via Riva di Reno 77 - Bologna



Phone: 051 27 12 57



Mobile: 3394449193



E-mail: info@palazzognudi.com