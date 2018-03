Daniele Reponi e la Pink Box alla fabbrica di mortadella

Un nuovo appuntamento alla Fabbrica di Mortadella Bologna IGP, a Fico Eataly World. Giovedì 22 marzo alle ore 13, Daniele Reponi, il maestro del panino famoso anche per le sue numerose apparizioni televisive, sarà messo a dura prova con la Pink Box, una scatola misteriosa in cui saranno nascosti gli ingredienti che lo chef dovrà utilizzare per realizzare nuove ricette in abbinamento alla Mortadella Bologna IGP.



Lo show cooking con degustazione sarà accompagnato dalla simpatia del noto artista bolognese Franz Campi, che coinvolgerà il pubblico testando la creatività dei presenti.