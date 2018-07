Settima edizione per la rassegna "I giovedì del libro. Incontri con gli autori a Monzuno". Nella serata di giovedì 26 luglio alle 20:30 gli scrittori FABRIZIO CAROLLO e LORENA LUSETTI parleranno dei loro romanzi noir. Il luogo è, come gli altri anni, il ristorane Gustavino & Passalacqua, in località Selve