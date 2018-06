Giovedì soul, funk e jazz al borgo: i live di giugno

Tutti i giovedì sera grande musica Soul, Funk e Jazz alla Trattoria del Borgo, con il patrocinio del Comune di Budrio, grandi artisti allieteranno le vostre cene con la loro musica. Possibilità di cenare o fare un aperitivo nella nostra accogliente veranda.

Programma di Giugno:

- 7 GIUGNO: "Be My Self" Carlo Atti Sax, Mimmo Turone Piano, Lorenzo Gollini Drum, Max Turone Bass

- 14 GIUGNO: “Fly With Me” Michele Vignali Sax, Marco Bovi Guitar, Mimmo Turone Organ, Federico Occhiuzzi Drum

21 GIUGNO: “Sicily” Domenico Caliri 4tet

28 GIUGNO: “The Jody Grind” Federico Sportelli e Andrea Turo 4tet



Prenotazione consigliata per la cena: Tel. 051 199 885 60