I giovedì soul, funk e jazz al Borgo: i live di luglio

Tutti i giovedì sera grande musica Soul, Funk e Jazz alla Trattoria del Borgo, con il patrocinio del Comune di Budrio, grandi artisti allieteranno le vostre cene con la loro musica, con la bella stagione i concerti saranno all'aperto nella nostra accogliente veranda.

Programma di Luglio:

- 5 LUGLIO: “The Organ Grinder Swinger” - Sandro Comini, Marco Bovi, Federico Occhiuzzi, Mimmo Turone

- 12 LUGLIO: “Isa On Stage” - Isabella Dall’Olio, Andrea Turo, Fabrizio Corrao, Mimmo Turone

- 19 LUGLIO: “ My Soul” - Mauro Gardella, Stefano Giuliani, Andrea Turo, Mimmo Turone

26 LUGLIO: “The Song Is You” - Giulia Lorvich



Prenotazione consigliata per la cena: Tel. 051 199 885 60