Giovedì soul, funk e jazz al borgo: i live di maggio

Tutti i giovedì sera grande musica Soul, Funk e Jazz alla Trattoria del Borgo, con il patrocinio del Comune di Budrio, grandi artisti allieteranno le vostre cene con la loro musica. Possibilità di cenare o fare un aperitivo nella nostra accogliente veranda.

Programma di Maggio:

- 3 Maggio: CARLO ATTI 4tet “Be My Self"

- 10 Maggio: ROBERTO RIGHINI e ANDREA TURO 4tet

- 17 Maggio: SANDRO COMINI e FEDERICO OCCHIUZZI 4tet

- 23 Maggio: JIMMY VILLOTTI Hammond Trio

- 31 Maggio: GUIDO GUIDOBONI 4tet



Prenotazione consigliata per la cena: Tel. 051 199 885 60