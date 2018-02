Sabato 10 febbraio 2018 al Gipsy Caravan Tattoo

“Gravitares” la personale di GLoois

Dalle 19.30 nello studio di via Brugnoli inaugurazione della mostra

e live performance



Inaugura il 10 febbraio 2018 alle 19.30, nello spazio del Gipsy Caravan Tattoo (via Brugnoli 8/A-B, Bologna) Gravitares, la mostra personale di disegni di Gloois, giovane artista, tatuatore, street artist, sperimentatore di materiali, supporti e soggetti.



All'inaugurazione della mostra, a cura di Camilla Mele, aperitivo con selezione musicale e live performance dell’artista, che creerà collage su muro e vetro.



Classe 1983 di origini calabresi, naturalizzato fuorisede, a Bologna dal 2002, attualmente girovago con sede a Lamezia Terme, la poetica di GLoois parte dal fissaggio di elementi naturali in cui si possono trovare esplosioni interrotte e frammenti galleggianti, in una dimensione spazio-tempo sospesa. Agli elementi naturali accosta figure geometriche pure e palette di colori che per forma e sequenza ricordano la precisione grafica dei Pantoni.

La veemenza disgregatrice che scompagina l’unità degli elementi viene come attutita dal posizionamento fluttuante delle parti. Così i corpi pesanti levitano e vengono attraversati da entità tenui e ariose, come liquidi e foglie, innescando una sinestesia dei sensi che porta a percepire il grave come leggero, la violenta separazione dell’unitario come ri-creazione di una diversa e quieta concordanza, un nuovo ordine.

Molti dei lavori di questa serie trovano un supporto sui muri delle città che attraversa, con la naturale conseguenza della rappresentazione giunonica di elementi che nell’ambiente sono piccoli, o addirittura microscopici.



In continua evoluzione tornano, nell’ultima serie di lavori, le tematiche della sospensione e dell’accostamento degli opposti.

L’artista crea un’armonia ibrida tra le morbidezze dei corpi di donna e le spigolosità pungenti delle forme geometriche, in un gioco di chiaro scuri e trasparenze che dona all’oggetto finale una simmetria dinamica.

Con la nuova scelta dell’uso del solo bianco e nero ripropone un mélange di opposti in cui di nuovo si incontrano, in sezioni ricomposte, macro e micro cosmi in equilibrio.



Il site-specific di questi pezzi non è più il muro, ma la stampa o il tatuaggio, mantenendo così continuità con l’outdoor attraverso la perdita di possesso del prodotto artistico che, trasferito su un corpo estraneo, a opera finita vivrà di una propria autonomia.



Gloois manipola il materico risignificando la Res della filosofia Descartesiana: dona alle cose un aspetto iperreale ma le alleggerisce, dandogli il peso dell’idea.





Per info 348/0398278

051/0491070

gipsycaravantattoo@gmail.com

http://gipsycvaravantattoo.blogspot.it

www.facebook.com/gipsycaravantattoos