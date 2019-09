Giramondi, in pieno clima “Oktoberfest”

GIRAMONDI conclude il tour del 2019 con una serata autunnale davvero speciale a La Porta Cafè. Un “viaggio”, iniziato il 19 Giugno, che ha toccato diverse nazioni e culture attraverso cibo, musica, profumi e immagini. Dopo Brasile, Caraibi, Africa e Francia, mercoledì 25 settembre Giramondi farà tappa in Germania.



In pieno clima “Oktoberfest”, come da tradizione, in un’atmosfera conviviale, si parte all’ora dell’aperitivo con tre assaggi di piatti tipici della tradizione gastronomica tedesca offerti dalla GranChef - Premium Food, innaffiati da ottima birra Hofbräuhaus München - Das Original. Il suo aroma fresco e leggermente amaro, il suo gusto pieno e caratteristico e la sua immagine inconfondibile l’hanno resa famosa e apprezzata in tutto il mondo



Nel corso della serata verranno proiettate su due grandi schermi i reportage di viaggi firmati realizzati dal Circolo Fotografico Petroniano - Gruppo fotografico AVIS.



La serata è realizzata in collaborazione con l’Istituto di Cultura Germanica Goethe Zentrum Bologna.



Il sottofondo musicale è affidato ai mix in consolle di Dj Farrapo.





Inizio aperitivo ore 18.30



Tris di assaggi e birra: 7 euro





La Porta Cafè



Piazza Vieira de Mello 3/2a, 40128 Bologna (sopra il ponte di via Stalingrado)