Giramondi: appuntamenti ed eventi speciali con proiezioni, esposizioni, sfilate di moda, musica

Negli spazi de La Porta Cafè a Bologna, sospesi sopra al traffico di via Stalingrado e lontani anni luce dallo stress cittadino, il 19 giugno alle 18:30 prenderà il via GIRAMONDI, un ciclo di appuntamenti culturali, con aperitivo a tema, animazione musicale ed eventi speciali. Momenti di incanto e relax, in uno splendido dehor che si affaccia sul giardino pensile di Piazza Vieira de Mello.

Con 7 euro, il pubblico potrà gustare un drink e tre assaggi di ricette tipiche dei territori che si andranno ad esplorare, grazie ad uno staff di cuochi di alto livello che ha accettato la sfida di offrire al pubblico qualcosa di particolare e non scontato.



Primo appuntamento il 19 giugno con aperitivo a tema Brasile, in collaborazione con il Brasil Festival di Bologna.



Sapersi ritagliare dei momenti di svago, a qualsiasi età, rappresenta oggi un’urgenza non trascurabile, soprattutto per chi trascorre la propria esistenza in luoghi frenetici e assillanti: in virtù di questa esigenza, sentita e vissuta, si è pensato La Porta Cafè bistrot in una nuova “veste”, ovvero uno spazio nel quale la promozione delle tradizioni, con le sue peculiarità musicali, gastronomiche, artistiche e culturali possano esprimersi e rigenerare chi decide di entrarvi. Nasce così Giramondi, il nuovo ciclo di appuntamenti aperti a tutti che nella frenetica Bologna vuole riscoprire il valore essenziale di una cultura trasversale, aperta e fuori dalle formule stanche e ripetute del nostro tempo Sarà qui, dal 19 giugno prossimo, che tra un aperitivo etnico, uno scambio di battute con i musicisti, l’ascolto di un concerto o la passerella di una sfilata, gli amanti della bellezza e della cultura potranno rigenerarsi e meravigliarsi ogni volta.

Giramondi rappresenterà per i propri ospiti un’esperienza piena di suggestioni a tema, attraverso il suono, il palato e le immagini. Un momento alternativo nel quale meravigliarsi di tutte le possibilità di bellezza e grandezza che la cultura è in grado di aprire a chiunque vi si approcci. Giramondi sarà l’appuntamento di svago elegante nel quale il suo pubblico potrà confrontarsi con storie, culture, personaggi e performance straordinarie.

Gli appuntamenti in programma:

19 giugno - Brasile

3 luglio - Caraibi

17 luglio - Africa

18 settembre Francia

25 settembre - Germania



Ogni tappa inizia con gli assaggi accompagnati da musiche di sottofondo a tema, per permettere agli ospiti di chiacchierare e rilassarsi amabilmente, selezionate da Farrapo, dj-producer e musicista Italiano di fama internazionale, noto per le sue collaborazioni con band e musicisti stranieri tra cui The New Mastersound, Ojos De Brujos, Solo Moderna, Roy Paci, Janko Nilovic, Makala.

Le diverse colonne sonora a tema creeranno inedite suggestioni in mondi diversi, tutti da esplorare attraverso le musiche di diverse latitudini, mentre su due schermi scorrerano le foto che raccontano culture, donne, uomini, tradizioni, stili di vita, paesaggi e immagini di quei luoghi.



Siete pronti a girare il mondo? Giramondi!



Inaugurazione mercoledì 19 giugno dalle ore 18:30 alle 22:00

BRASILE



In collaborazione con il Brasil Festival di Bologna

Immagini a cura di Mauro Cicchetti e Mario Ventimiglia

Musica brasiliana selezionata da dj Farrapo



Aperitivo etnico con drink e 3 assaggi di ricette tipiche brasiliane

curate dallo staff di cuochi del La Porta restaurant



In collaborazione con il Brasil Festival di Bologna, la serata prevede momenti di musica brasiliana a 360°, dalla MPB, al RAP, al samba classico alle contaminazioni POP. Le Immagini e le videoproiezioni che faranno da contorno scenografico sono opera di due appassionati della fotografia: Mauro Cicchetti, documentatore fotografico, direttore artistico di 17 edizioni del Brasil Festival, nonché autore di vari reportages di viaggio per la guida Ulysse-Moizzi su Brasile, e organizzatore di mostre, dibattiti, corsi stages, e Mario Ventimiglia, fotografo eclettico, predilige il reportage di viaggio talvolta integrando le sue immagini con articoli. Parallelamente, dal 1998, svolge anche l’attività di organizzatore di manifestazioni culturali, musicali e radiofoniche con l’Associazione Culturale M.A.M.B.O. fondata assieme a Mauro Cicchetti.

Il Brasil Festival è nato nel 2002 come sincero omaggio di italiani ai più importanti aspetti della cultura brasiliana, dal 2003 ed è stato riconosciuto ufficialmente dal Governo Brasiliano dal 2002 fino al Golpe politico del 2016. Festival rigorosamente indipendente, tenace, itinerante, nei primi 17 anni, ha visto esibirsi centinaia di artisti in oltre 300 concerti con punte di qualità assoluta (ricordiamo i concerti di Airto Moreira, Arthur Maia, Guinga, Chico Cesar, Maria Gadù, Trio Madeira, Arrigo Barnabé, , Irio de Paula, Renato Borghetti, Rosa Emilia, Quarteto Maogani per citare i più conosciuti ed affermati, ma anche di tanti altri artisti brasiliani ed italiani. Ma, oltre alla musica, sono stati realizzati: 16 mostre, 9 rassegne cinematografiche, 15 dibattiti, 22 tra corsi e stages, oltre 20 appuntamenti con la cucina brasiliana, DJ sessions. Il tutto coinvolgendo oltre 30 locali, 8 comuni e più di 100.000 spettatori.

Per chi vuole restare fino a chiusura, arriva un vero e proprio DJSET per ballare e lasciarsi andare completamente.



La Porta Cafè

Piazza Vieira de Mello 3/2a, 40128 Bologna

(sopra il ponte di via Stalingrado, sede Unipol)

Pagina FB: https://www.facebook.com/LaPortaCafe