Giri di chiglia: la balena bianca presenta la poetessa Lidia Riviello

Nuovo appuntamento dei Giri di Chiglia organizzato da La Balena Bianca.



La poetessa Lidia Riviello dialoga con Roberto Batisti.



Attraverso letture dei testi e discussioni a più voci, l'incontro propone una "visita guidata" nell'officina dell'autrice.





martedì 19 marzo, ore 18:00

La confraternita dell'uva // Libreria - Cafè - Wine Bar

via Cartoleria 20/b

Bologna





GIRI DI CHIGLIA: nella tradizione marinara, il giro di chiglia era una punizione cui venivano sottoposti i marinai rei di infrazioni gravi. Era comminata anche ai pirati e ai comandanti negligenti durante la navigazione. I giri di chiglia proposti diventano così una prova dell'autore, un'occasione per mostrare le sue doti e saggiarne la solidità poetica. Sullo sfondo, i grandi problemi della poesia contemporanea: quali stili ha ancora senso praticare? Cosa rimane da dire alla poesia? Come può "andare verso il pubblico"? Questioni urgenti e condivise, pur nella specificità di ciascun percorso creativo.



LA POETESSA: Lidia Riviello, romana, autrice e conduttrice per radio e Tv, collabora con quotidiani, riviste e blog e organizza eventi d’arte e poesia in Italia e all’estero. Nel 1998 pubblica Aule di passaggio, cui seguono L’infinito del verbo andare (2002, prefazione di E.Bruck), Rum e acqua frizzante (2003, prefazione di C.Vasio), Neon 80 (2008, nota di E.Sanguineti, Premio Delfini 2007), Sonnologie (2016, nota di E.Zinato). Suoi testi sono tradotti in inglese, svedese, arabo, francese e tedesco