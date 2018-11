Giri di Chiglia: la Balena Bianca presenta Francesca Genti

Nuovo appuntamento dei Giri di Chiglia organizzato da La Balena Bianca.



La poetessa Francesca Genti dialoga con Roberto Batisti.



Attraverso letture dei testi e discussioni a più voci, l'incontro propone una "visita guidata" nell'officina dell'autrice.





La confraternita dell'uva // Libreria - Cafè - Wine Bar

mercoledì 21 novembre, ore 19:00

via Cartoleria 20/b

Bologna





GIRI DI CHIGLIA: nella tradizione marinara, il giro di chiglia era una punizione cui venivano sottoposti i marinai rei di infrazioni gravi. Era comminata anche ai pirati e ai comandanti negligenti durante la navigazione. I giri di chiglia proposti diventano così una prova dell'autore, un'occasione per mostrare le sue doti e saggiarne la solidità poetica. Sullo sfondo, i grandi problemi della poesia contemporanea: quali stili ha ancora senso praticare? Cosa rimane da dire alla poesia? Come può "andare verso il pubblico"? Questioni urgenti e condivise, pur nella specificità di ciascun percorso creativo.





FRANCESCA GENTI: Nata a Torino nel 1975, vive a Milano da molti anni. Ha pubblicato diverse raccolte di poesie e ha una piccola casa editrice che si chiama Sartoria Utopia dove confeziona a mano tirature limitate.