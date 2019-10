"Giro dell'Emilia": grandi campioni del ciclismo in arrivo a San Luca

Altissimo il livello delle corse bolognesi organizzate dal Gs Emilia, che tradizionalmente faranno da preparazione al Giro di Lombardia. I tre vincitori dei grandi giri si incontreranno inoltre per la prima volta in questa stagione nella stessa gara, il 5 ottobre a Bologna.

Ci saranno infatti il vincitore del Giro d'Italia, Richard Carapaz; la maglia gialla del Tour de France, Egan Bernal; il primo classificato alla Vuelta, Primoz Roglic: i tre corridori sono tra i partecipanti annunciati per il Giro dell'Emilia Granarolo di ciclismo, in programma sabato e per il Gp Bruno Beghelli di domenica.

Nella classica di sabato, con arrivo a San Luca (Bologna), il team Movistar ha messo in lista anche l'ex campione del mondo, Alejandro Valverde.

(Ansa)