"Giselle": il Balletto di Roma al Teatro Il Celebrazioni

Il 22 marzo il Balletto di Roma torna al Teatro Il Celebrazioni con Giselle, affidando a due autori contemporanei, Itamar Serussi Sahar (ex Batsheva) e Chris Haring (Leone d'Oro alla Biennale di Venezia 2007 e coreografo della compagnia Liquid Loft), la riscrittura di uno tra i più noti balletti del repertorio classico.



La compagnia porta in scena il doppio remake di un classico in cui la tragica trama si confonde sapientemente con gli ingredienti della danza contemporanea e con la struttura di pensiero di oggi. Per la prima volta Giselle coinvolge in un’unica creazione due coreografi (e i loro team internazionali di collaboratori) caratterizzati ognuno da un’identità artistica originale e distinta, entrambi portatori di approcci creativi e alfabeti coreografici diversi. A ciascuno è commissionato un atto del balletto ed entrambi propongono un’analisi profonda della trama gettando nuova luce sugli snodi drammaturgici e sui valori che la storia di Giselle può ispirare oggi. Prendendo spunto dalla composizione originale che affianca vicende ambientate nel mondo terreno e trasposizioni nell’aldilà, gli universi artistici di Serussi e Haring con Liquid Loft definiscono i due mondi in cui si sviluppano i loro immaginari.

Ad anticipare lo spettacolo, sarà inoltre proposta una masterclass dalle ore 15 alle ore 16:30 per danzatori e scuole di danza presso il Teatro Il Celebrazioni. (Per maggiori informazioni e iscrizioni è possibile scrivere a eventi@teatrocelebrazioni.it o chiamare allo 051.6154808)



coreografie Itamar Serussi Sahar e Chris Haring/Liquid Loft

musiche originali ispirate alla partitura di Adolphe Adam

rielaborazioni musicali Richard Van Kruysdijk e Andrea Berger

concept development Peggy Olislaegers

con il sostegno dell'Ambasciata del Regno dei Paesi Bassi a Roma



www.teatrocelebrazioni.it | info@teatrocelebrazioni.it | 051.4399123

Link Video: https://www.youtube.com/watch?v=y_nzwyLiMGc