Giulio Perrone editore incontra i lettori

Dopo Atlantide Edizioni, Racconti edizioni ed Edizioni Black Coffee, tornano a La confraternita dell'uva le case editrici indipendenti più belle d'Italia! A parlare e a far parlare di sé. Giulio Perrone racconterà ai presenti il suo ambizioso progetto editoriale, il mestiere dell'editore, le novità e le scelte importanti che portano al rinnovamento (la casa editrice ha appena cambiato completamente grafica e logo). Martedì 20 febbraio, ore 19:00



La Giulio Perrone Editore viene fondata a Roma il 19 marzo 2005 da Giulio Perrone e Mariacarmela Leto con lo scopo di creare una nuova realtà letteraria e culturale, sulla scia delle case editrici indipendenti romane. Punti cardine del progetto sono l’attenzione estrema per la qualità dei testi proposti, la cura per la veste grafica e una contaminazione fra arti e linguaggi che esplori le molteplici possibilità del fare cultura.

Obiettivi ambiziosi che la Giulio Perrone Editore si è impegnata a raggiungere con passione e competenza in questi undici anni di lavoro, supportata ed approvata da grandi personalità come Rossana Campo, Lidia Ravera, Walter Mauro, Dacia Maraini, Paolo Poli, Ugo Riccarelli, Antonio Tabucchi e altri grandi scrittori.