Gli artisti non sono bancomat, mostra collettiva di arte contemporanea

Lo sappiano che va così, scrittori e poeti che si pagano le stampe dei propri libri, scultori e pittori che pagano non solo per esporre, ma anche per la recensione critica o per la presentazione di una mostra con lo storico d’arte di turno o per il catalogo di cara e profumata carta stampata e a volte anche per un articolo su un giornale. Ma è giusto pagare, ha senso pagare?

Questra mostra collettiva a partecipazione gratuita non entra nel merito del quesito se è giusto pagare per esporre ma vuole semplicemente sottolineare che quando si invita un artista a partecipare ad una mostra: “Gli Artisti non sono dei bancomat”.

Una mostra quindi dedicata agli artisti irriducibili; Quelli che non hanno mai pagato per esporre le proprie opere e mai lo faranno.

Agli artisti pentiti; Quelli che hanno pagato per esporre ma non lo faranno mai più,

Agli artisti dissociati; Quelli che pagano per esporre ma non sono d’accordo.

Ed infine agli artisti che hanno sempre pagato e continueranno a farlo perché diversamente nessuna galleria esporrebbe le proprie opere.

Una mostra dedicata a chi fa arte, a chi promuove arte e a chi ama la bellezza.



Gli artisti selezionati saranno 10/15

Requisiti richiesti: Essere Artisti, Abitare a Bologna.

Regolamento e richiesta di partecipazione : Siamoarte@outlook.it

Scadenza termini partecipazione 31/3/2018

Curatore Aldo Manzanares