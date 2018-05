I 10 eventi da non perdere il weekend del 2 giugno

Quest'anno la Festa della Repubblica cade di sabato e quindi non si può parlare di ponti (qui, se vi serve, alcuni dei negozi aperti il 2 giugno 2018) ma il weekend è sempre weekend e si stacca per due giorni immergendosi in una Bologna dal clima già estivo.

I nostri suggerimenti: gli eventi da non perdere questo fine settimana:

1. UNICA DATA ITALIANA PER KATY PERRY

Il 2 giugno 2018 Katy Perry sarà a Bologna per il suo "Witness: The Tour". La Perry ha annunciato infatti che il tour europeo di Witness che farà tappa all’Unipol Arena il 2 giugno 2018 per l’unica data italiana!

2. FESTA TUTTA IN STILE AMERICANO

Grande evento di inizio estate in stile U.S.A.: Elvis, pistoleri e cow boys La Casa-Residenza per Anziani “I Platani” prepara una festa di grande effetto. Sabato 2 Giugno, a partire dalle ore 16.00, prende il via la prima parte di un pomeriggio ricco di intrattenimento presso la Casa-Residenza per Anziani “I Platani”, in via Sebastiano Serlio 22 - Bologna. Gli ospiti della struttura festeggeranno l’inizio dell’estate con una festa dallo stile tutto Americano.

3. BUD SPENCER BLUES EXPLOSION AL CAVATICCIO

Venerdì 1 giugno i Bud Spencer Blues Explosion alle 21.15 al Parco del Cavaticcio. Dopo quattro anni d’attesa, tornano i Bud Spencer Blues Explosion, il duo formato da Adriano Viterbini e Cesare Petulicchio, con un nuovo disco registrato completamente in analogico: “Vivi Muori Blues Ripeti”, uscito il 23 marzo per La Tempesta Dischi e già acclamato da pubblico e critica. Aperitivo e aftershow a cura di Moreno Spirogi.