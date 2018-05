Gli old fans del Bologna vs Beppe Signori e friends per aiutare i bambini

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Gli Olds Fans del Bologna, la storica formazione della curva Andrea Costa, sfiderà Martedì 15 Maggio 2018 alle 20.30 presso lo stadio Negrini Castenaso, Via Marconi 8 - Castenaso, la squadra capitanata da Beppe Signori, "Beppe e Friends, composta da: Marco di Vaio, Daniele Portanova, Diego Perez, Davide Bombardini, Gaby Mudyngay, Michele Paratti e altri grandi nomi di Campioni che hanno vestito la maglia rosso/blu, in una serata dedicata all'evento benefico a favore dei Bambini. L'intero ricavato della serata, che vede un costo d'ingresso di 3 euro, sarà totalmente devoluto a BIMBO TU ONLUS, un' associazione che opera presso il reparto di Neurochirurgia Pediatrica dell'Ospedale Bellaria di Bologna. Nel corso della serata che sarà presentata da Sabrina Orlandi e verrà trasmessa in diretta da Radio Bologna Uno, ci sarà una lotteria che avrà in palio le maglie indossate dai giocatori del BfC durante Bologna-Chievo di Domenica 13 Maggio 2018. Alla serata saranno presenti anche alcuni giocatori della squadra attuale del Bologna. Vi aspettiamo numerosi !!