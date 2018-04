Il tempo, un concetto che ha determinato la nostra organizzazione in quanto individui, in quanto società.

E se il tempo non ci fosse? Se fosse altro?

"Godot sono io" è uno spettacolo che riflette sul modo in cui il tempo, le memorie o il genere di una persona possano definire la propria identità, su come il desiderio frenetico può farci perdere di vista l'oggetto desiderato, sui rapporti di potere, sull'impossibilità di agire.

A volte cambiare prospettiva sembra possa cambiare l'essenza del mondo stesso.

Tutto è un ciclo, tutto torna, tutto in perpetua rivoluzione.



Testo e regia di Daniel Vincenzo Papa de Dios

Scene di Azzurra Manetti

Costumi di Azzurra Manetti e Alessandro Falce

Grafica e video art di Sara De Luca



con Alice Citarella, Aurora Del Re, Federico Gnesutta, Michela Lo Preiato, Andrea Meloni, Leonardo Sbabo