"Golf in Galleria": giocare a golf in centro per una sera

Venerdì 15 novembre dalle 17.30 sarà possibile giocare a golf in pieno centro a Bologna, in Galleria Falcone e Borsellino. L'evento, che durerà fino a tarda sera, è stato organizzato per volontà dei commercianti della galleria insieme al golf club Le Fonti e punta a far conoscere questo sport a tutti, facendo fare delle prove di gioco.