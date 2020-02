Gran Ballo di Carnevale in Salaborsa sabato 22 febbraio 2020. 8cento organizza il Gran Ballo di Carnevale in Salaborsa. In collaborazione con le istituzioni cittadine: il Comune, l'Istituzione Biblioteche Bologna e il Muceo civico del Risorgimento, 8cento offre alla cittadinanza un percorso sulla danza dal primo Ottocento al primo Novecento.

Il percorso partirà dalle Danze del periodo napoleonico, conosciute come Danze Regency e proseguirà con le Danze Risorgimentali di metà secolo. In collaborazione con i Vittoriani Itineranti si passerà alle danze di fine secolo, conosciute come Danze Bell'Epoque, per poi arrivare al Ballo liscio alla Filuzzi in collaborazione con Carlo Pelagalli.

Programma:

20.00 Apertura porte

20.30 Danze periodo Napoleonico

21.00 Danze Risorgimentali

21.45 La Bell’Epoque a cura dei Vittoriani Itineranti

22.00 Ballo Liscio alla Filuzzi a cura di Carlo Pelagalli

22.30 Gran Finale

Ingresso libero fino ad esaurimento posti