Gran Ballo dell'Unità d'Italia in Piazza Carducci

Sabato 25 maggio "Gran Ballo dell'Unità d'Italia" alle 21 in Piazza Carducci. Uno spettacolo di danza in costume d’epoca

con centoventi danzatori dell’Associazione 8cento, in costumi storici, presentano Valzer, Quadriglie, Mazurke e Polke secondo coreografie e coreutica del XIX secolo all’interno di una sceneggiatura creata apposta per l’occasione. La manifestazione rievocherà il periodo 1849-1859 e il Gran Ballo sarà occasione per scoprire alcuni aspetti della vita quotidiana del bolognesi del tempo.

Per l’occasione, il Museo civico del Risorgimento effettuerà un’apertura straordinaria con ingresso gratuito dalle h 19 alle h 23, con due visite guidate, anch’esse gratuite, alle h 19.30 e alle h 22.

In caso di maltempo il Ballo si svolgerà domenica 26 maggio, con le stesse modalità.

A cura dell'Associazione 8cento in collaborazione con il Museo civico del Risorgimento.

L’evento fa parte della rassegna Bologna da quel momento fu libera. Bologna 1848-1859. Rievocazione storica, a cura di Associazione 8cento in collaborazione con Museo civico del Risorgimento | Istituzione Bologna Musei, dedicata alla rievocazione storica delle vicende che a partire dal 1848 portarono al giugno 1859, storica data che vide la definitiva partenza dalla città delle truppe imperiali austriache e del Cardinale Legato.