Gran Cabaret: il Circo Inzir, un cabaret creato ogni volta ad hoc

Come descrivere uno spettacolo che non è mai uguale a se stesso? Quello del Circo Inzir è un cabaret creato ogni volta ad hoc per il luogo che lo ospita e fatto sempre da persone differenti. Uno spettacolo che riesce sempre nel suo intento di stupire e divertire, coinvolgere ed emozionare. Uno spettacolo che cambia sempre ma, in un certo senso, è sempre lo stesso.



Circo Inzir è un progetto di Teatro Circo, che nasce dalla volontà comune da parte di un collettivo di artisti di varia formazione e provenienza di portare spettacoli, parate e laboratori in quelle zone del mondo dove la vita si complica a causa di povertà, guerre e sfruttamento. L’intero progetto è autofinanziato attraverso spettacoli mai uguali a se stessi eppure sempre ugualmente emozionanti.



Questo spettacolo è all'interno della rassegna autunnale di arti performative di Arterego, "Art.9".



Nell’ottica della promozione e della diffusione delle arti performative, diritto di tutti come recita l’articolo nove della Costituzione, Art. Nove ha scelto la formula dell’ingresso libero e dell’uscita a cappello.

L’offerta a fine spettacolo è libera, per un pubblico felice e consapevole di essere accolto in un teatro tenda con le porte aperte a tutti.



Per prenotarsi è consigliato chiamare al +39 370 3214783.