Gran finale del festival "Castello's got talent"

Conduce il mitico duo Davide Dalfiume e Marco Dondarini, nato per caso grazie agli autori della trasmissione Zelig 1, (trasmissione edizione 2013-2014) e nel 2016 arrivati alla finale su 500 concorrenti nella trasmissione "Eccezionale Veramente" su LA7. Il festival quest'anno realizza la parità di genere tra i concorrenti finalisti che sono: Romina Antonelli, Victoria Luna D'Amicis, Adel Ahmed, Michele Davalli.

Ospite BIG il conosciuto attore bolognese GIORGIO COMASCHI, tante le sue partecipazioni televisive: inviato di “Quelli che il calcio”, conduttore del programma “Taxi” di Lucio Dalla su Rai3 , inviato esterno a“Carramba che sorpresa!” con Raffaella Carrà su Rai 1, presentatore della striscia “La Zingara in viaggio” (1997-2000) su Rai 1, autore e conduttore de “Lo Zecchino d’Oro” nel ‘98 e ’99 e col personaggio del Mago Zurloff a “La Banda dello Zecchino”. Nel 2000-2001 su Rai 2 a “I fatti vostri” e nel 2002 viaggia su Adriatica, la barca di “Velisti per caso” e conduce per un periodo la serie su Rai 3 con Patrizio Roversi e Syusy Blady.

Inizio serate ore 21.15. Biglietto d’ingresso: intero € 8,00; ridotto giovani fino a 18 anni, adulti over 65 e soci Emergency € 6,00.

Info e prenotazioni: Gruppo Teatrale Bottega del Buonumore tel. 0542-43273 cell. 335-5610895 oppure 377-9698434. I biglietti sono acquistabili dalle ore 20.00 della stessa serata dello spettacolo.