Gran Gala di circo contemporaneo

Nel sabato di Equilibri Festival di circo contemporaneo non mancherà il tradizionale fiore all’occhiello del festival: il Gran Gala, organizzato con cura per offrire agli spettatori uno spaccato vario e originale del panorama circense contemporaneo.

Una full immersion a 360 gradi per esplorare il pianeta Circo e i suoi strani abitanti abitanti che si muovono dentro ruote giganti, volano su corde sospese, camminano attraverso sfere rotanti, si inerpicano nella verticalità dell'assurdo.



In questa edizione, la serata sarà condotta da Roberto Sblattero della compagnia Italiana 320 chili, presenteranno le loro performance: Cecilia Manfrini, della compagnia Belga Cirque du Platzak della scuola superiore olandese Acapa di Tilburg; Francesco Caspani, compagnia Betti Combo vincitrice del Festival du Demain; Javier Mario Salcedo Hernandez specializzato in acrodanza. Nell’ottica di valorizzare i talenti emergenti e di incentivarne l’arte, dedicandogli spazio all’interno del Gala, quest’anno la direzione artistica ha scelto Ottavio Stazio, promettente allievo della Scuola di circo di Lione.



Evento a offerta libera con doppia replica: 18:30 e 21:30. Prenotazione caldamente consigliata: telefonare al 3703214783.

Per maggiori informazioni visitare il sito di Equilibri Festival e seguire i canali Facebook e Instagram di Arterego.